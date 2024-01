Spritztour ohne Fahrerlaubnis

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Die Obernburger Polizei stoppte einen Pkw-Fahrer der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn und den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ein Strafverfahren.

Der schwarze Mitsubishi geriet am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr ins Visier der Streife. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der 52-jährige Halter des Fahrzeugs, der ebenfalls mit an Bord war, wusste über diesen Umstand Bescheid. Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Ermächtigung als Halters zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Verkehrsunfälle aufgrund Glatteis

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag sind zwei Fahrzeug aufgrund Glatteis von der Straße abgekommen. Glücklicherweise wurde nur eine Person leicht verletzt.

Gegen 08:30 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Opel von Eichelsbach in Richtung Sommerau. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach links in den Graben. Der Pkw wurde an der Front und am Unterboden beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Um 14:10 Uhr kam eine 21-Jährige mit ihrem Opel auf dem Weg von Elsenfeld nach Eichelsbach auf glatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die örtliche Feuerwehr war für die Dauer der Unfallaufnahme ebenfalls vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - Polizei stoppt Autofahrer auf A3

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unterzog am Donnerstagnachmittag einen Pkw-Fahrer einer Kontrolle. Er muss sich in der Folge für zahlreiche Straftaten verantworten.

Der 25-Jährige war gegen 16:45 Uhr auf der Autobahn A3 in Richtung Süden unterwegs, als er auf der Rastanlage Spessart einer Kontrolle unterzogen wurde. Er zeigte gefälschte Führerscheine vor und stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht. Zudem versuchte seine 38-jährige Beifahrerin während der Kontrolle ca. 100 Gramm Haschisch im Schneematsch verschwinden zu lassen.

Gegen die Beiden wurde ein Strafverfahren aufgrund des Besitzes von Haschisch in nicht geringer Menge eingeleitet. Der 25-Jährige muss sich zudem aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Urkundenfälschung verantworten. Er musste wegen seiner Fahrt unter Drogeneinfluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 06:45 Uhr und 17:45 Uhr, wurde ein grauer BMW an der Frontstoßstange angefahren. Das Auto stand in der Straße "Am Hasenkopf" im neuen Parkhaus am Klinikum.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstag hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr an einem in der Boppstraße geparkten grauen BMW den rechten Hinterreifen beschädigt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 09:30 Uhr, wurden durch einen Unbekannten in der Haidbergstraße an einem geparkten grauen Audi Q5 zwei Reifen zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 19:45 Uhr, wurde in der Straße "Industriegebiet Süd D" ein geparkter gelb-schwarzer Smart beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, wurde ein silberner Seat Alhambra bei einer Unfallflucht an der Frontstoßstange links beschädigt. Das Auto stand im Hörsteiner Weg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, wurde in der Industriestraße ein Zaun und ein Verkehrszeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.