Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A3 - Lkw-Fahrer schwer verletzt - Autobahn vollgesperrt

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Pannen-Lkw auf dem Standstreifen der A3 hatte einen Auffahrunfall und eine rund zwei Stunden lange Vollsperrung der Autobahn in Richtung Nürnberg zur Folge. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Verkehrspolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 30-Jähriger am Donnerstagmorgen, gegen 07:10 Uhr, bei winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Lkw auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Grund eines technischen Defekts konnte er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und blieb auf dem Standstreifen kurz vor der Rastanlage Spessart zum Stehen. Einen Abschleppdienst für sein Fahrzeug hatte der Mann bereits verständigt.

Gegen etwa 07:30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Lkw die A3 ebenfalls in Richtung Nürnberg. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann seitlich auf den Lkw des 30-Jährigen auf und wurde hierbei schwer verletzt. Die Trümmerteile der beiden Fahrzeuge wurden auf einer Länge von rund 300 Metern auf die komplette Fahrbahn verteilt, so dass die A3 vollgesperrt werden musste. Mehrere Streifen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach begaben sich umgehend an die Unfallörtlichkeit und wurden hierbei durch die Feuerwehren Weibersbrunn, Waldaschaff und Dammbach, den Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei unterstützt.

Der 63-Jährige musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Fahrer des zweiten Lkw wurde leicht verletzt und begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden von rund 120.000 Euro. Aus beiden Lkw liefen größere Mengen Diesel aus.

Die Sperren konnten gegen 09:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr Gemälde in der Kapuzinerkirche am Kapuzinerplatz beschädigt. Zudem wurde ein Wandlautsprecher abmontiert und entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 17:00 Uhr, haben Unbekannte die Wände im Treppenhaus des City-Galerie-Parkhauses mit schwarzen Filzstiften beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag ist es gegen 06:00 Uhr zu einem Zusammenstoß auf der A3 in Fahrtrichtung Süden gekommen. Ein schwarzer, sonst unbekannter, Pkw hat beim Überholen eines Lkw-Gespanns offensichtlich dessen linke Seite touchiert und ist im Anschluss ohne anzuhalten weitergefahren. Der Berufskraftfahrer meldete den Zusammenstoß ordnungsgemäß bei der Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bereits zwischen Freitag, den 22. Dezember, und Donnerstag, den 28. Dezember, hat ein Unbekannter eine Betonwand an der Mittelschule im Mühlweg mit beleidigendem Inhalt beschmiert. Zu einer ähnlichen Schmiererei ist es nun zwischen dem 10. Januar und dem 11. Januar gekommen. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen ist es um 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen "Zur Sandmühle" / Alzenauer Straße gekommen. Unfallbeteiligt waren ein schwarzer Suzuki und ein weißer VW Kleintransporter. Verletzt wurde niemand. Der Unfallhergang wird von den Beteiligten offensichtlich unterschiedlich geschildert. Die Polizei Alzenau sucht daher nach unabhängigen Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 10:20 Uhr, wurde ein silberner Pkw der Marke VW an der linken Fahrzeugseite angefahren. Das Auto stand in der Industriestraße gegenüber eines dortigen Waschparks geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.