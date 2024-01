LEIPHEIM. Nach einem Streit im September letzten Jahres wurde ein 53-jähriger Mann, der schlichtend eingreifen wollte, massiv attackiert. Nun ermittelte die Kripo Neu-Ulm zwei Tatverdächtige, ein 26-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Seit mehreren Wochen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm wegen eines versuchten Tötungsdelikts, das sich bereits im September letzten Jahres am Bahnhof in Leipheim ereignet hatte. Ein damals 53-Jähriger, der schlichtend in einen Streit zwischen zwei Männern eingegriffen wollte, wurde dann von diesen beiden Personen plötzlich und unvermittelt körperlich massiv attackiert.

Im Verlauf der Auseinandersetzung trat mindestens einer der Täter mehrfach gegen den Kopf des wehrlosen Opfers, das erhebliche Frakturen im Gesichtsbereich davontrug. Nach eingehender Prüfung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet und das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Die Spur führte im weiteren Verlauf der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm zu zwei Beschuldigten im Alter von 24 und 26 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde durch das Amtsgericht Memmingen Haftbefehl gegen den 26-jährigen Haupttäter erlassen. Am gestrigen Vormittag verhafteten die Ermittler schlussendlich den 26-Jährigen. Sie führten ihn der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vor, welche den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Den 24-Jährigen entließen die Beamten nach beendeter Sachbearbeitung wieder. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).