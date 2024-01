MEMMINGEN. Eine Seniorin wurde am 17.01.2024 Opfer eines Schockanrufs. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registrierte damit die erste erfolgreiche Tat des Jahres 2024 und weist darauf hin, dass die Betrüger auch im neuen Jahr weiter aktiv sind.

Die Tat

Die noch zu ermittelnden Täter riefen die Frau bereits am Dienstag an, gaben sich als örtliche Polizisten und Staatsanwälte aus und schockierten sie damit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsse. Durch die Zahlung einer hohen Kaution könne sie ihn vor der Haft bewahren. Da die Unbekannten mit der Geschädigten absolutes Stillschweigen vereinbarten, wurde der Vorfall der Polizei zunächst nicht mitgeteilt.

Die Frau ließ sich täuschen und übergab aus Sorge um ihren Sohn einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen der unbekannten Täter. Die Übergabe des Geldes fand am Mittwoch, 17.01.2024 zwischen 15 und 15:30 Uhr auf dem Gehsteig der Kreuzung Lupinstraße / Feystraße statt. Der Abholer kam aus Richtung der Innenstadt und ging anschließend wieder dorthin zurück.

Die Fragen der Kripo

Hierzu sucht die Kriminalpolizei Memmingen Augenzeugen: Wer hat das Treffen zwischen einer älteren Frau bekleidet mit hellblauer Jacke und einem etwa 30-jährigen Mann, rund 175 Zentimeter groß, dunkle Haare, bekleidet mit einem langen, ockerfarbenen Steppmantel beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen.

Die Zahlen

Im abgelaufenen Jahr registrierten die Beamtinnen und Beamten mehr als 700 Fälle dieses Callcenterbetrugs im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums, dabei waren die Täter in 21 Fällen erfolgreich und erbeuteten mehr als 850.000 Euro. Auf das Unterallgäu und die Stadt Memmingen entfielen dabei mehr als 150 registrierte Anrufversuche und acht erfolgreiche Fälle. Es entstand 2023 ein Schaden von mehr als 400.000 Euro und damit nahezu der Hälfte der insgesamt registrierten Beute.

Im laufenden Jahr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bislang sechs Betrugsversuche, der hier benannte Fall ist der erste erfolgreiche. Dabei entstand ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Die Tipps

Die Kriminalpolizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

(KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).