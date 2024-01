SCHWAIGHAUSEN. Am Donnerstagabend, 18.01.2024, kam es in Schwaighausen zu einem Brand einer Garage. Die Eigentümer nahmen eine Rauchentwicklung aus ihrer Garage wahr und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr befand sich die Garage bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Ein Abbrennen des Dachstuhls konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Bei dem Brandfall verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Feuerwehren Eisenburg, Holzgünz, Memmingen, Memmingerberg, Ottobeuren, Schwaighausen und Trunkelsberg und vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren mit ca. 85 Leuten im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).