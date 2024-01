REGENSBURG. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geldautomatensprengungen in Pielenhofen (Landkreis Regensburg) im Juli 2023 und in Lohberg (Landkreis Cham) im Dezember 2023 lud die Behördenleitung des Polizeipräsidiums Oberpfalz am 15. Januar 2024 die Vorstände der regionalen Banken zu einem wichtigen Informationsaustausch ein.

Die Veranstaltung zwischen Vertretern der Polizei und den Vorständen der regionalen Banken am 15. Januar 2024 im Polizeipräsidium bot für beide Seiten eine Plattform, um mögliche Maßnahmen zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen zu besprechen. Ein Fachvortrag eines Vertreters des Bayerischen Landeskriminalamtes lieferte dabei wertvolle Einblicke und Empfehlungen.

Polizeivizepräsident Robert Fuchs betonte die Wichtigkeit dieser Zusammenkunft: „Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat oberste Priorität. Die Vorfälle von Geldautomatensprengungen im Jahr 2023 erfordern eine enge Kooperation zwischen den Banken und der Polizei, um gemeinsam effektive Schutzmaßnahmen zu intensivieren und Straftaten verstärkt präventiv zu begegnen.“

Zudem wurde die Gelegenheit genutzt, das Zusammenwirken zur Verhinderung von Callcenterbetrügereien zu besprechen. Das Betrugsphänomen verursacht regelmäßig insbesondere bei älteren Menschen erhebliche finanzielle Schäden. Das Polizeipräsidium Oberpfalz führte in diesem Kontext bereits erfolgreich Präventionsmaßnahmen durch, darunter die Kampagne #NMMO - „Nicht mit meiner Oma/ nicht mit meinem Opa“. Die Sensibilität von Bankmitarbeitern/ -innen ist dabei von großer Bedeutung.

An der Veranstaltung nahmen insgesamt 26 Bankvorstände sowie Vertreter des Polizeipräsidiums Oberpfalz und der Kriminalpolizei, darunter kriminalpolizeiliche Fachberater für technische Sicherungsmaßnahmen, teil. Die Resonanz auf die Veranstaltung war durchweg positiv, und die Teilnehmer zeigten großes Interesse an weiteren gemeinsamen Initiativen, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten und gemeinsam gegen Straftaten vorzugehen.