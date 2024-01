BRANNENBURG, LKR. ROSENHEIM. Die Polizeiinspektion Brannenburg bekam zum 1. Januar dieses Jahres eine neue Dienststellenleiterin. Erster Polizeihauptkommissar Josef Mühlbacher, der die Inspektion über elf Jahre geleitet hat, wurde durch Polizeipräsident Manfred Hauser in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig führte der Polizeipräsident als Nachfolgerin Erste Polizeihauptkommissarin Karin Walter in ihr neues Amt als Leiterin der Polizeiinspektion Brannenburg ein.

Der Amtswechsel wurde am 18. Januar 2024 in den Räumlichkeiten der Gemeinde Brannenburg im kleinen Rahmen durchgeführt. Anwesend waren neben dem Leiter der Abteilung Polizeiverwaltung, Leitender Regierungsdirektor Dr. Sebastian Rotter, die Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Frau Birgit Manghofer, auch Kreisbrandrat Richard Schrank, Kreisbrandinspektor Martin Gruber sowie die Bürgermeister der zehn Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Brannenburg. Natürlich durften Beschäftigte aus den verschiedenen Funktionsbereichen der Dienststelle nicht fehlen. In der Rede stellte der Polizeipräsident die stets gute Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen sowie mit den Gemeinden im Zuständigkeitsbereich heraus und bedankte sich bei den anwesenden Vertretern.

Insbesondere würdigte Polizeipräsident Manfred Hauser die Verdienste des 61-jährigen Ersten Polizeihauptkommissars Josef Mühlbacher, der über elf Jahre die Funktion des Dienststellenleiters bei der Polizeiinspektion in Brannenburg ausgezeichnet ausgeführt hat. Er bedankte sich auch im Namen der gesamten Bayerischen Polizei, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, aber auch ganz persönlich bei ihm für das stets gezeigte Engagement und wünschte Herrn Mühlbacher nach 43 Dienstjahren für den Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und viel Gesundheit.

Als Nachfolgerin und neue Leiterin der Polizeiinspektion, wurde zum 1. Januar 2024 die im Landkreis Rosenheim wohnhafte 51-jährige Erste Polizeihauptkommissarin Karin Walter, bestellt.

Die neue Chefin der Brannenburger Polizei begann ihre Laufbahn im Jahr 1991 mit der Einstellung und der sich anschließenden Ausbildung zur Polizeivollzugsbeamtin im damaligen „gehobenen Dienst“ bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck wurde Frau Walter für mehrere Jahre bei der Polizeiinspektion Bad Aibling u.a. als stellvertretende Dienstgruppenleiterin eingesetzt.

Im Anschluss wurde sie zur Kriminalpolizeiinspektion nach Rosenheim versetzt. Dort verrichtete sie für insgesamt 16 Jahre in verschiedenen Kommissariaten als Sachbearbeiterin sowie zuletzt als stellvertretende Kommissariatsleiterin des K3 für Wirtschaftskriminalität ihren Dienst. Nach der Verweildauer bei der Kriminalpolizei wurde Frau Walter 2015 als stellvertretende Dienststellenleiterin in Brannenburg bestellt, bevor sie im Mai 2019 mit der Leitung der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee betraut wurde.

Darüber hinaus bekleidete Frau Walter mehrere Nebenämter. Sie war u.a. mehrere Jahre Gleichstellungsbeauftragte im Polizeipräsidium Oberbayern Süd, mehr als 25 Jahre in der Verhandlungsgruppe des Präsidiums und ist schon seit langer Zeit ständiges Mitglied des örtlichen Personalrats.

Zum 1. Januar 2024 wurde Erste Polizeihauptkommissarin Karin Walter nun mit der Leitung der Polizeiinspektion Brannenburg betraut.

Polizeipräsident Manfred Hauser: „Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem neuen Amt und wünsche Ihnen viel Erfolg und natürlich stets ein glückliches Händchen.“