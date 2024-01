BAYREUTH. Am Mittwoch verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in Bayreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr, brachen die Täter in das Reihenhaus in der Mostholzstraße im Stadtteil Aichig ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke. Sie entkamen mit Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.