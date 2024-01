WEIDEN I. D. OPF. Am Dienstag, den 16. Januar 2024, wurde ein 41-jähriger Mann von drei bislang unbekannten Tätern seines Mobiltelefons und seines Bargeldes beraubt. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 1:30 Uhr traten drei bislang unbekannte Männer im Stadtmühlweg in Weiden an einen 41-jährigen Mann heran und erbeuteten unter Vorhalt eines Messers dessen Mobiltelefon sowie dessen Geldbörse, in der sich Bargeld im dreistelligen Eurobereich befand. Im Anschluss flohen sie in Richtung City-Center. Der 41-Jährige wurde durch die Tat nicht verletzt.

Die Tatverdächtigen sollen zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein. Sie trugen schwarze Hosen, schwarze Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe und schwarze Sturmmasken.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!