REGENSBURG. Am Mittwoch, den 17. Januar 2024, brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in der Schwabenstraße in Regensburg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und ermittelt. Doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zwischen 2:00 Uhr und 2:30 Uhr wurde in einen Supermarkt in der Schwabenstraße in Regensburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und konnten letztendlich ein Geldbehältnis mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwenden. Da der Einbruch von einem Passanten wahrgenommen werden konnte, wurde umgehend die Polizei verständigt. Dennoch verliefen die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen negativ. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg führte bereits eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort durch.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet zur Tataufklärung um Unterstützung der Bevölkerung! Zeugen, die möglicherweise Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

Wer war im genannten Tatzeitraum im Bereich der Schwabenstraße in Regensburg, im Stadtteil Kasernenviertel, unterwegs? Wer hat in diesem Bereich möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?