Wohnungseinbruch - Täter flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Wohnanwesen war am Freitag Ziel von Einbrechern. Die Kripo Aschaffenburg hofft bei der Aufklärung auch auf Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach am Freitag zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus in der Jahnstraße. Entwendet wurde nichts. Möglicherweise wurden die Diebe von einem nach Hause kommenden Bewohner verschreckt und ergriffen die Flucht.

Die Kripo Aschaffenburg bittet um Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Pkw entzieht sich Kontrolle - Fahrer unter Alkoholeinfluss

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 33-Jähriger entzog sich am Dienstagnachmittag einer Verkehrskontrolle und flüchtete vor einer Streife der Alzenauer Polizei. Bei der Anhaltung beschädigte der Mann ein Polizeifahrzeug. Der Grund stellte sich schnell heraus. Er war offensichtlich erheblich alkoholisiert

Die uniformierten Beamten wollten das Fahrzeug gegen 16:00 Uhr im Ortsgebiet einer Kontrolle unterziehen. Der 33-Jährige Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Streife und setzte seine Fahrt mit seinem unbeirrt fort. Dabei beleidigte er die Beamten mit eindeutigen Gesten. Die Flucht des Mannes endete schließlich in der Spessartstraße. Die Beamten hatten eine weitere Streife hinzugezogen und das flüchtige Fahrzeug anhalten können. Mutmaßlich bei dem Versuch sich erneut der Kontrolle zu entziehen, setzte der Flüchtige seinen Pkw zurück und stieß dabei gegen eines der Polizeifahrzeuge. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Es ist bei leichten Blechschäden geblieben.

Schnell stellte sich der Grund für seine Flucht heraus. Der 33-Jährige stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, was für ihn eine Blutentnahme zur Folge hatte. Auch seinen Führerschein stellten die Beamten sicher

Der Mann muss ich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung in einem Strafverfahren verantworten.

Nach Zusammenstoß - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Montagnachmittag ist es zwischen einem Pkw und einem Radfahrer zu einem Unfall gekommen. Der Radfahrer hat sich danach ohne sich zu erkennen zu geben von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Obernburg ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach ist es gegen 15:00 Uhr zu der Kollision im Bereich der Schlesierstraße gekommen. Eine 19-Jährige war zu dem Zeitpunkt mit ihrem grauen Audi A6 unterwegs und hielt verkehrsbedingt an. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer kam dem Pkw entgegen, wollte mutmaßlich nach links abbiegen und ist dabei gegen die Fahrzeugfront des Pkws gestoßen. Dabei ist der Unbekannte auch zu Boden gefallen.

Der Autofahrerin nach wollte sich der Mann nicht helfen lassen und ist im Anschluss davongefahren. Seine Personalien hatte er nicht angegeben. Verletzt wurde der Unbekannte augenscheinlich nicht. An dem Audi ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Das Fahrrad wurde mutmaßlich ebenfalls beschädigt.

Der Vorfall wurde erst am Dienstag polizeibekannt. Die Obernburger Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Von dem männlichen Radfahrer liegt eine lediglich vage Beschreibung vor. Er soll etwa 70 Jahre alt gewesen sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Zeugen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06022/629-0 bei der Polizei Obernburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 11:30 Uhr, wurde ein grauer Peugeot bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Spessartstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend ist ein grauer VW Arteon um 20:35 Uhr auf der A3 in Fahrrichtung Süden in die Leitplanke geraten und trug einen Streifschaden davon. Der Pkw ist dem Sachstand nach einem dunklen VW Golf nach rechts ausgewichen, der von der linken auf die rechte Spur gezogen sein soll. Der Golf sei im Anschluss ohne anzuhalten weitergefahren.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde der linke Außenspiegel eines grauen BMWs in der Hauptstraße abgefahren. Das Fahrzeug stand dort in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.