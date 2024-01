BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Bei einem Streit wurde ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Wohl bereits seit längerem kam es vermehrt zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 57-Jährigen und einer 37-Jährigen. Am Montag, 15. Januar trafen beide gegen 10:30 Uhr in der Schlesierstraße in Burglengenfeld aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu einem erneuten Streitgespräch auf der Straße. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Begleiter der Frau und dem 57-Jährigen. Letzterer zog sich hierbei schwere, potenziell lebensgefährliche Stichverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet, die durch die Kriminalpolizei Amberg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg geführt werden. Die Kriminalpolizei Amberg hat vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Mehrere Zeugen und Anwohner konnten bereits vernommen werden. Ein Messer, das als Tatwaffe in Frage kommt, ist sichergestellt. Anwohner und auch andere Zeugen, die etwas von der Tat mitbekommen haben, aber noch nicht von der Polizei befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.