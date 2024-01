MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Sonntagabend überfiel ein Unbekannter mit einem Messer bewaffnet ein Imbisslokal in Münchberg. Der Koch trat dem Mann entgegen und schlug ihn in die Flucht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Hof bitten um Zeugenhinweise.

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, betrat ein Unbekannter einen Asia-Imbiss in der Bahnhofstraße in Münchberg. Der Mann drohte der Dame am Tresen mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Zum Unglück des Räubers wurde der Koch (61) des Lokals auf den Überfall aufmerksam und eilte seiner Kollegin (42) zu Hilfe. Bewaffnet mit einem Metzgerbeil trat er dem Räuber entschlossen entgegen. Der Räuber zeigte sich aufgrund der ungleichen Waffenverhältnisse beeindruckt und ergriff sofort die Flucht. Auf seine Beute musste er verzichten.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat am Sonntagabend den Überfall beobachtet? Wer hat einen Mann mit folgender Beschreibung in der Nähe des Asia-Imbiss gesehen?

männlich

zirka 170 bis 175 Zentimeter groß

etwa 17 bis 18 Jahre alt

trug einen dunkelgrauen Jogginganzug mit Kapuze

schwarze FFP2-Maske auf dem Gesicht

hatte ein Küchenmesser dabei

Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 entgegen.