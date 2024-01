NÜRNBERG. (61) Wie mit Meldung 1004 vom 31.08.2023 berichtet, soll ein bislang Unbekannter am Dienstagabend (29.08.2023) einen 24-jährigen Mann in der Nürnberger Südstadt angegriffen und ihm Bargeld entwendet haben. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat nun einen Tatverdächtigen identifiziert.



Der alkoholisierte 24-Jährige war gegen 19:30 Uhr in der Peter-Henlein-Straße unterwegs. Auf Höhe der Comeniusstraße sprach ihn ein zunächst unbekannter Mann an und bat um einen Euro. Als der 24-Jährige seinen Geldbeutel herausholte, habe ihn der Unbekannte angegriffen und ihm Bargeld daraus entwendet. Anschließend ergriff der Täter die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hatte in der Folge die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine am Tatort gesichert DNA-Spur konnten die Beamten nun einem 43-jährigen Mann zuordnen, welcher derzeit jedoch unbekannten Aufenthalts ist.



Erstellt durch: Christian Seiler