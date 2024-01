PP SCHWABEN SÜD/WEST. Nicht so dramatisch wie befürchtet stellte sich die Lage in der Nacht und am Vormittag des 17.01.2024 dar, was die Verkehrsunfallzahlen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West anbelangte. Es kam insgesamt zu 32 Verkehrsunfällen mit Wetterbezug, dabei verzeichneten die Beamten bei drei Unfällen Leichtverletzte, in einem Fall einen Unfall mit einer mittelschwer verletzten Person.

In Anbetracht der Ankündigungen der Wetterdienste verlief die Nacht und auch der Vormittag des 17.01.2024 vergleichsweise ruhig. Insgesamt verzeichneten die Beamtinnen und Beamten mit Stand 12:00 Uhr 32 Verkehrsunfälle, bei denen offensichtlich ein Bezug zwischen den winterglatten Straßen und dem Unfallgeschehen vorlag. Der weit überwiegende Teil dieser Verkehrsunfälle hatte lediglich Sachschaden zur Folge. In drei Fällen verletzten sich bei den Verkehrsunfällen Personen leicht, in einem Fall mittelschwer.

Den ersten Verkehrsunfall registrierten die Beamtinnen und Beamten heute Nacht gegen etwa 03:30 Uhr auf der BAB 7 Höhe Fellheim, den letzten gegen 11:10 Uhr auf der St 2031 bei Neu-Ulm/Ludwigsfeld. Ein geografischer Schwerpunkt lässt sich nicht feststellen.

Die Verkehrsunfälle verteilen sich wie folgt auf die Landkreise und kreisfreien Städte:

Landkreis Günzburg: 6 Verkehrsunfälle (5 x Sachschaden, 1 x leicht verletzt)

Landkreis Neu-Ulm: 4 (4 x Sachschaden)

Landkreis Unterallgäu: 5 (4 x Sachschaden, 1x mittelschwer verletzt)

Landkreis Ostallgäu: 6 (6 x Sachschaden)

Landkreis Oberallgäu: 7 (4 x Sachschaden, 2 x leicht verletzt)

Landkreis Lindau: kein Unfall verzeichnet

Stadt Memmingen: 1 (1 x Sachschaden)

Stadt Kaufbeuren 2 (2 x Sachschaden)

Stadt Kempten: kein Unfall verzeichnet

Für den weiteren Tagesverlauf rechnet das Polizeipräsidium mit einer Entspannung der Lage aufgrund der steigenden Temperaturen und der sehr guten Arbeit der Räum- und Streudienste. (PP Schwaben Süd/West)

