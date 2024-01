DORMITZ, LKR. FORCHHEIM. Am Dienstagabend brach im Anbau eines Wohnhauses in der Gemeinde Dormitz ein Feuer aus. Die Kripo Bamberg ermittelt zur unklaren Brandursache.

Am Dienstag, gegen 21 Uhr, bemerkten Passanten Rauch in der Dormitzer Hauptstraße und wählten den Notruf. Kräfte der Polizei und der umliegenden Feuerwehren waren schnell vor Ort. Der Anbau des Wohnhauses stand bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Rund 90 Feuerwehreinsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers vom Anbau auf das Haupthaus verhindern. Die Bewohner des Zweiparteienhauses konnten das Anwesen glücklicherweise unverletzt verlassen, während die Einsatzkräfte die insgesamt acht Hunde und Katzen retteten. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge zirka 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.