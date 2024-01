REICHERTSHEIM, OT SALMANNSBICHL, LKR. MÜHLDORF AM INN. Nach dem Brand in einem Wohnhaus im Reichertsheimer Ortsteil Salmannsbichl am späten Dienstagabend, 16. Januar 2024, kam eine Frau leichtverletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte Schätzungen zufolge 80.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Nachdem im Erdgeschoß eines Wohnhauses im Reichertsheimer Ortsteil Salmannsbichl am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen war und sich ausgebreitet hatte, konnten sich die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, vom Obergeschoß nur mehr über ein Vordach ins Nachbarhaus in Sicherheit bringen.

Während der Mann unverletzt blieb, wurde seine Ehefrau mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. Bewohnbar ist das Haus vorerst nicht mehr.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Waldkraiburg. Sie übergaben die Untersuchungen inzwischen an die zuständige Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn. Zur Brandursache können in dem frühen Stadium der Ermittlungen noch keine Aussagen getroffen werden.