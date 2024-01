90. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 24-Jährigen - Ismaning

Bereits am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 09:00 Uhr, war eine männliche Person mit Wohnsitz in Neufahrn bei Freising, begleitet von einem 24-jährigen Angehörigen, als Patient bei einem Arztbesuch in Ismaning. Während der Behandlung gelang es dem 24-jährigen geistig beeinträchtigten und stummen Angehörigen, die Arztpraxis zu verlassen.

Bislang durchgeführte Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei ergaben bislang keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des 24-Jährigen. Er ist aufgrund seiner geistigen Beeinträchtigung hilf- und orientierungslos und irrt aus diesem Grund vermutlich ziellos in oder um München umher. Es gibt Hinweise, dass der Vermisste mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein könnte.

Beschreibung:

24 Jahre alt, ca. 170 cm groß, ca. 90 kg schwer, indisches Erscheinungsbild, braune Hautfarbe, schwarze Haare, dunkle Augen, kräftige Figur

Zur Bekleidung: grüne Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe, trägt vermutlich eine FFP 2 Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist hier ersichtlich:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/061246/index.html