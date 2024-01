SCHÖNBERG, GRAFENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Ein 25-jähriger Mann aus der Gemeinde Schönberg steht im Verdacht, mutmaßlich seit vergangenen Jahr mit Marihuana und Haschisch gehandelt zu haben. Der Mann befindet sich seit Dienstag, 16.01.2024, in Untersuchungshaft.

Aufgrund anderweitiger Ermittlungen der Polizeiinspektionen Freyung, Grafenau und Passau geriet der 25-Jährige in den Fokus von Kripo und Staatsanwaltschaft Passau. Demnach soll der Mann zwischen Januar und Dezember 2023 u. a. mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch erhalten haben. Unter anderem ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Hohenau soll das Rauschgift für ihn zum Teil weiterverkauft haben. Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten am Montag, 15.01.2024, in der Wohnung des 25-Jährigen neben einem in Berlin als gestohlen gemeldetes Elektromotorrad Black Tea rund 300 Gramm Marihuana sicher; der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Tatverdächtige ist am Dienstag (16.01.2024) nach Vorführung beim Amtsgericht Passau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 17.01.2024, 07.30 Uhr