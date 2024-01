Unbekannter setzt Autositz in Brand - Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Sonntag auf Montag legte ein bislang Unbekannter einen Brand in einem Pkw. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, legte ein bislang Unbekannter in der Schweinfurter Straße einen Brand in einem geparkten roten VW, der offensichtlich von selbst wieder erloschen ist. Der Unbekannte zündete einen Sitz an, der dadurch stark beschädigt wurde. Außerdem entstand ein erheblicher Rußschaden im Fahrzeug. Mutmaßlich ist der Täter über die Beifahrertüre in den Pkw gelangt, deren Schloss augenscheinlich defekt war.

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine starke Rauchentwicklung aufgrund verbrannten Essens löste am Montag einen Feuerwehreinsatz aus. Der Bewohner wurde leicht verletzt.

Gegen 09:00 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Reigersbergstraße eine starke Rauchentwicklung aufgrund angebrannten Essens. Er war beim Warten auf sein Essen eingeschlafen und wurde erst durch die aktiven Rauchmelder wieder geweckt. Die Feuerwehr konnte den 37-Jährigen aus seiner Wohnung ins Freie bringen. Er erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Glücklicherweise entstand nur ein sehr geringer Sachschaden. Die Wohnung war nach einer Lüftung weiterhin bewohnbar.

Pkw kollidiert mit Mauer - zwei Personen verletzt

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagmorgen kam ein Pkw von der Straße ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Gegen 06:45 Uhr ist ein 88-Jähriger mit seinem Pkw aufgrund eines Fahrfehlers in der Röllbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einer Gartenmauer kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 87-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

An dem Mercedes ist ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 09:05 Uhr, wurde in der Junkerstraße der linke Außenspiegel eines geparkten roten VW-Kleintransporters beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde am Bahnhofsplatz ein abgeschlossenes schwarz-grünes Herrenfahrrad der Marke Ghost entwendet. Der Tatzeitraum ist dem Sachstand nach nicht näher einzugrenzen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.