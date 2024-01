LKR. UNTERALLGÄU. Im Zeitraum vom 23.06.2023 bis 10.07.2023 kam es in den Dienstbereichen der Polizeiinspektionen Mindelheim und Bad Wörishofen zu einer Serie von Einbruchdiebstählen. Die Kriminalpolizei Memmingen konnte die Einbruchserie nun klären. Der 31-jährige Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Juni und Juli vergangenen Jahres kam es zu insgesamt 22 Einbruchdiebstählen in dauerhaft genutzte Privatwohnungen und gewerbliche Objekte in den Dienstbereichen der Polizeiinspektionen Mindelheim und Bad Wörishofen. Diese Einbruchsserie umfasste insgesamt sechs vollendete Wohnungseinbruchdiebstähle, drei versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle, vier vollendete Einbruchdiebstähle in gewerbliche Objekte und einen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls sowie acht sogenannte Einschleichdiebstähle aus Wohnungen. Hierbei entstand ein Gesamtentwendungssachaden in Höhe von knapp 17.000 Euro sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Memmingen kam im Rahmen von umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen einem 31-jährigen Tatverdächtigen auf die Spur, welcher im Bundesgebiet über keinen festen Wohnsitz verfügt. Polizeikräfte nahmen den Mann bereits Anfang Dezember aufgrund eines anderweitig gegen ihn bestehenden Haftbefehls wegen räuberischen Diebstahls im Bereich Görlitz/Sachsen fest. Der Tatverdächtige trat im gesamten Bundesgebiet bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung.

Das Amtsgericht Memmingen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einen Haftbefehl. Er befindet sich seit seiner Festnahme in einer außerbayerischen Justizvollzugsanstalt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu möglichen Mittätern werden weiter fortgeführt. (KPI Memmingen)

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013)