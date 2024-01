82. Raubdelikt – Freimann

-siehe Medieninformation vom 17.12.2023, Nr. 2151

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 19:35 Uhr, in einer Grünanlage in Freimann zu einem Raub zum Nachteil von zwei 13-Jährigen (mit Wohnsitzen in München und Landkreis München). Dabei wurden diese unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe diverser Kleidungsstücke aufgefordert. Die Täter flüchteten damals unerkannt.

Im Laufe der Ermittlungen durch die Münchner Kriminalpolizei konnten jetzt drei Tatverdächtige identifiziert werden. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen sowie zwei 13-Jährige (alle mit Wohnsitzen in München). Die Staatsanwaltschaft München I beantragte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen, die vom Amtsgericht München erlassen wurden und am Donnerstag, 11.01.2024, durch die Münchner Polizei durchgeführt worden sind. Es ist umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden.

Die drei Tatverdächtigen wurden hierbei angetroffen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie wurden wegen des schweren Raubs angezeigt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

83. Raubdelikt – Aubing

Am Samstag, 13.01.2024, gegen 11:30 Uhr, befand sich ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München, in seiner Wohnung, als ein bislang unbekannter Mann über die unversperrte Terrassentür in die Wohnung gelangte. Offenbar war der unbekannte Mann auf der Suche nach Stehlgut und hatte den Wohnungsinhaber zunächst nicht bemerkt.

Als der Rentner den Unbekannten ansprach und fragte, was er wolle, bat dieser um ein Glas Wasser. Als der über 80-Jährige ihm dieses bringen wollte, riss der Täter ihm seine am Hals getragene Goldkette mit Gewalt vom Hals und flüchtete anschließend samt Tatbeute über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Der über 80-Jährige wurde nicht verletzt. Der Beuteschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Die sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 26-27 Jahre alt, ca. 170 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einem schwarzen Mantel mit Kapuze, einem Schal mit Löchern über der Kapuze, dicken, schwarzen Handschuhen, blauer Jeans; er trug einen roten Beutel oder Sack mit Schultergurt mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hoheneckstraße, Seldeneckstraße und Limesstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

84. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; zwei Personen verletzt – Laim

Am Montag, 15.01.2024, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz mit einem MAN Kleintransporter auf der Fürstenrieder Straße in Richtung Landsberger Straße und wollte an der Agnes-Bernauer-Straße nach rechts abbiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt gingen zwei Fußgängerinnen (74 und 83 Jahre alt, beide mit Wohnsitzen in München) auf dem angrenzenden Gehweg in Richtung BAB A96 und wollten die selbige Kreuzung geradeaus überqueren.

Beim Abbiegen kollidierte der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug mit den entgegenkommenden Fußgängerinnen. Die 74-Jährige wurde vom Fahrzeug frontal erfasst, fiel auf die Fahrbahn und wurde einige Meter mitgeschleift. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, musste durch die Feuerwehr befreit werden und von einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 83-Jährige wurde vom Fahrzeug lediglich touchiert und kam deswegen zu Sturz. Sie wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Während der Unfallaufnahme musste die Agnes-Bernauer-Straße teilweise komplett gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

85. Polizeieinsatz – Maxvorstadt

Am Montag, 15.01.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde der Notruf der Polizei über eine männliche Person, die von einem Baugerüst in der Arnulfstraße in Richtung Passanten auf der Straße schrie, informiert. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnten die Beamten einen 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in ca. zehn Meter Höhe feststellen.

Der 39-Jährige gab an, dass er mit dieser Aktion die Freilassung seiner 35-jährigen Lebensgefährtin, welche sich gerade in Haft befindet, erzwingen wollte. Der 39-Jährige konnte letztendlich zum Aufgeben überredet werden und verließ eigenständig das Baugerüst.

Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung. Der 39-Jährige wurde wegen Nötigung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

86. Fund von Betäubungsmitteln bei Verkehrskontrolle – Moosach

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 19:10 Uhr, unterzog eine Zivilstreife der Münchner Polizei einen 22-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau in seinem Pkw BMW auf der Allacher Straße in München einer Verkehrskontrolle. Im Laufe dieser Maßnahme stellten die Polizeibeamten einen höheren Geldbetrag und einige Plomben Kokain und Heroin in dessen Fahrzeug fest. Mit dem Fund konfrontiert, flüchtete der 22-Jährige zu Fuß von der Kontrollstelle. Er konnte jedoch im Anschluss in einer Grünanlage von den Polizeibeamten gefasst und auf eine Polizeiinspektion verbracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde durch das Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 22-Jährigen erlassen und die Durchsuchung im Anschluss vollzogen. Hier konnten mehrere Hundert Gramm Kokain und Heroin sowie Utensilien für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln festgestellt werden. Die Beweismittel wurden sichergestellt.

Der 22-Jährige wird nun wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln angezeigt. Er wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

87. Einbruch in Wohnung – Schwabing

Am Montag, 15.01.2024, gegen 19:00 Uhr, stellte ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München fest, dass aus seiner Wohnung Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet worden sind.

Nach ersten Ermittlungen der Münchner Polizei wurde die Wohnung auf unbekannte Art und Weise durch unbekannte Täter geöffnet und die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Römerstraße, Kaiserstraße und Hohenzollernstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

88. Einbruch in Wohnung – Baierbrunn

Am Montag, 15.01.2024, gegen 10:30 Uhr, stellte ein 87-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in seiner Wohnung eine unbekannte Person fest. Diese flüchtete daraufhin unerkannt aus der Wohnung.

Im Nachgang alarmierte der Senior die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen entwendet der Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie die Person in die Wohnung gelangt ist, ist bislang unbekannt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wolfratshauser Straße, Oberdiller Straße, Postgassl und Reichentalstraße (Baierbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

89. Zwei Einbrüche in Betreuungseinrichtungen – Lohhof

Am Montag, 15.01.2024, gegen 06:50 Uhr, stellte die Mitarbeiterin einer Betreuungseinrichtung in Lohhof fest, dass in diese eingebrochen wurde.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Betreuungseinrichtung und entwendeten einen Tresor sowie eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Während der Ermittlungsarbeiten durch die Münchner Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass in eine benachbarte Betreuungseinrichtung versucht wurde einzubrechen. Hierbei wurde folglich nichts entwendet.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kastanienweg, Eschenstraße, Birkenstraße und Nelkenstraße (Lohhof) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.