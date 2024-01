HILPOLTSTEIN. (58) Dem Polizeipräsidium Mittelfranken liegen Erkenntnisse vor, wonach in der Nacht von Samstag (13.01.2024) auf Sonntag (14.01.2024) eine größere Personengruppe in einer Diskothek in Greding ausländerfeindliche Parolen skandierte. Das Kommissariat für Staatsschutz der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Zeugenaussagen feierten in den Nachtstunden zahlreiche Gäste in einer Diskothek in der Bahnhofstraße. Gegen 03:00 Uhr skandierte eine Gruppe von ca. 30 Personen zu einem Lied ausländerfeindliche Parolen.

Der Betreiber der Diskothek wirkte daraufhin auf die Gruppe ein, sodass diese ihr Handeln einstellten. Die Polizei wurde in dieser Nacht nicht hinzugezogen.

Nachdem der Vorfall am Sonntag (14.01.2024) durch Zeugen der Polizei gemeldet worden war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren – derzeit gegen unbekannt – ein. Die weiteren Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts volksverhetzender Äußerungen übernimmt das Kommissariat für Staatsschutz der Schwabacher Kriminalpolizei. Am Wochenende fand in Greding der Landesparteitag der AFD im Hippodrom statt. Der Polizei liegen Anhaltspunkte vor, wonach es sich bei den Personen um Teilnehmer der Veranstaltung gehandelt hat. Diese werden derzeit geprüft.

Die Beamten des polizeilichen Staatsschutzes bitten zudem um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Vorfall in der Diskothek machen können bzw. Bilder oder Videos hiervon gefertigt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel