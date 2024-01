NÜRNBERG. (55) Am frühen Samstagmorgen (13.01.2024) kam es in Nürnberg Wöhrd zu einem Kellerbrand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.



Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Georg-Strobel-Straße stellte gegen 04:45 Uhr Rauch im Treppenhaus fest. Die Frau verständigte umgehend Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Keller. Das Wohnhaus wurde vorsorglich komplett evakuiert. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Untersuchungen zu Folge ist der Brand in dem Keller mutmaßlich vorsätzlich gelegt worden. Bereits am 10.01.2024 kam es zu einem ähnlich gelagerten Fall in dem Wohnhaus. Ein Zusammenhang wird durch die Ermittler geprüft. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl