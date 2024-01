ALLERSBERG. (54) Bereits am Freitagabend (12.01.2024) geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Ebenried (OT Allersberg, Lkrs. Roth) in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Bewohner des Hauses bemerkten gegen 19:30 Uhr Knallgeräusche, kurz darauf fing die Dachgaube des Einfamilienhauses Feuer. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte umliegender freiwilliger Feuerwehren stand der Dachstuhl bereits in Brand. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und im Anschluss zügig abgelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Ermittler der Kriminalpolizei Schwabach haben die Untersuchungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Hierbei stellte sich heraus, dass das Feuer mutmaßlich durch einen Feuerwerkskörper (Silvesterrakete) ausgelöst wurde. Zeugen haben zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eine Person im Bereich vor dem Anwesen gesehen. Die Beamten bitten diese Person sowie Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl