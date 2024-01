MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL / EGER (CZ). Ein aufmerksamer Bürger erinnerte sich an einen Zeugenaufruf vom September 2023. In Eger, Tschechien, erkannte der Mann ein gestohlenes Fahrzeug wieder. Das Auto wurde sichergestellt.

Im letzten Herbst, vom 23. bis 25. September 2023, hatten Unbekannte in Marktredwitz ein Elektroauto gestohlen. Es handelte sich um einen weißen VW ID.3, der auf dem Gelände eines Baufachhandels in der Rößlermühlstraße abgestellt war. Die oberfränkische Polizei veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf.

Am vergangenen Sonntag rief ein aufmerksamer 19-jähriger Marktredwitzer bei der Polizei an und teilte mit, er habe das gestohlene Fahrzeug gefunden. Der junge Mann hatte das Elektroauto im nahen Eger in der Tschechischen Republik gesehen und sich an den Presseaufruf vom September erinnert. Das Fahrzeug parkte vor einem Restaurant und trug noch die Originalkennzeichen mit Marktredwitzer Zulassung. Über das Gemeinsame Zentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde eine Streife der tschechischen Polizei zum Einsatzort geschickt und stellte das Fahrzeug sicher.

Von den Autodieben fehlt bislang noch jede Spur. Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen und nimmt auch weiterhin sachdienliche Hinweise entgegen, die zu den Tätern führen könnten. Tel.-Nr. 09281/7040.