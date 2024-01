0107 – Widerruf Vermisstenfahndung

Mit Pressemeldung vom 24.12.2023 berichteten wir folgendes:

Augsburg – Seit 23.12.2023 wird die 42-Jährige […] aus Augsburg vermisst. Die Vermisste könnte sich auch im Bereich Donauwörth aufhalten. […] Bei Antreffen oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310, den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle.

- - - ab hier neu: - - -

Die Vermisste 42-Jährige wurde am Sonntag (14.01.2024), gegen 12.30 Uhr, tot im Lech, zwischen Waltershofen und Thierhaupten, aufgefunden.

Die Polizei klärt die weiteren Umstände. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

0108 – Einbruch

Pfersee – Am Sonntag (14.01.2024), gegen 02.30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Sigmundstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Wie üblich ermittelt hier die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

0109 – Ohne Führerschein und alkoholisiert

Oberhausen – Am Sonntag (14.01.2024) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Einer der Beteiligten war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.

Gegen 21.15 Uhr stand ein 21-Jähriger mit seinem Audi in der Pfarrhausstraße, um in die Donauwörther Straße einzubiegen. Während der 21-Jährige wartete, fuhr ihm ein 25-Jähriger beim Ausparken rückwärts in die rechte Seite. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,1 Promille, weshalb die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen veranlassten. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den 25-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Da bei dem Unfallhergang noch Unklarheiten bestehen, werden Zeugen gebeten, sich unter 0821/323-2510 bei der Polizeiinspektion Oberhausen zu melden.

0110 – Drogenfahrten

Inningen – Am Montag (15.01.2024), gegen 00.15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Bobinger Straße einen Pkw-Fahrer.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.



Haunstetten-Siebenbrunn – Zu einer weiteren Fahrt unter Drogeneinfluss kam es am Montag (15.01.2024).

Gegen 01.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Landsberger Straße einen Pkw-Fahrer. Da der Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte und ein Drogentest positiv verlief, veranlassten die Einsatzkräfte auch hier eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.



Kriegshaber – Bereits am Sonntag (14.01.2024), gegen 12.15 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Ulmer Straße einen Pkw.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte drogentypische Auffälligkeiten fest und ein Drogentest verlief positiv. Deshalb veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Alle drei Männer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

0111 – Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (14.01.2024), gegen 07.00 Uhr, ereignete sich in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz eine handfeste Auseinandersetzung.

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem Pkw auf ein Parkdeck auffahren, als ihm in der Auffahrtsschleife ein anderer Pkw entgegenkam. Nach einem kurzen Wortwechsel stieg der Fahrer des entgegenkommenden Pkw aus und schlug unvermittelt auf den 24-Jährigen ein. Der 24-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter 0821/323-2710 zu melden.

0112 – Brennender Altkleidercontainer

Kriegshaber – Am Sonntag (14.01.2024), gegen 18.40 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Altkleidercontainer in der Familie-Einstein-Straße mitgeteilt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2610 um Hinweise.

0113 – Sachbeschädigung

Spickel – Im Zeitraum zwischen Freitag (12.01.2024), 20.30 Uhr und Sonntag (14.01.2024), 07.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen parkenden BMW in der Schillerstraße, Ecke Am Griesle. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.