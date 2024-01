BUCHLOE. Mitte Januar tritt der Leiter der Polizeiinspektion Buchloe, Bernhard Weinberger, in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. Interimsweise bis zur neuen Besetzung der Leitungsfunktion übernimmt die Führung der Amtsgeschäfte Michael Laugwitz.

Bernhard Weinberger trat 1980 in den Polizeidienst ein, anfangs noch als Polizeipraktikant. Nach seiner Ausbildung, die er seinerzeit mit einem Top-Ergebnis beendete, und einer anschließenden Verwendung in einer Hundertschaft der Bayerischen Bereitschaftspolizei verrichtete er seit Anfang 1985 seinen Dienst als Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Weilheim. Aufgrund seiner gezeigten Leistungen trat er 1990 sein Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene an, welches er 1992 mit der Ernennung zum Polizeikommissar beendete. Seine Rückkehr zur Polizeiinspektion Weilheim wurde unterbrochen von einer mehr als sechsmonatigen Verwendung in der Einsatzzentrale der Polizeidirektion Weilheim Mitte bis Ende 1997 und einer nahezu sechsmonatigen Dienstzeit bei der Kripo in Memmingen Anfang bis Mitte 1999. Ende 2002 wechselte Weinberger zur Kriminalpolizei nach Kaufbeuren, wo er bis Ende September 2012 seinen Dienst im Kommissariat 1 – Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter – versah. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2013 übernahm der Erste Polizeihauptkommissar die Leitung der Polizeiinspektion Buchloe und stand damit mehr als zehn Jahre an der Spitze der Dienststelle.

Er wird im April 2025 in den Ruhestand verabschiedet, verrichtet bis dahin allerdings keinen Dienst mehr, da er in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit tritt. Ein offizieller Nachfolger wird im Mai 2025 in das Amt eingeführt.