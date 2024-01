Nach Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagmorgen nutzte ein Unbekannter eine offenstehende Garage und entwendete ein Mountainbike. Der Täter wurde kurz zuvor bereits in der Nachbarschaft beobachtet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise.



Dem aktuellen Sachstand nach wurde das Mountainbike der Marke Cannondale gegen 08:15 Uhr aus einer Garage in der Buchenlandstraße entwendet. Der mutmaßliche Täter konnte bereits gegen 06:30 Uhr an einem unversperrten Pkw in der Sudetenstraße und im Nachgang auch in der Nachbarschaft beobachtet werden.



Er kann wie folgt beschrieben werden:

30 Jahre alt

Schlank

Bekleidet mit grauer Jacke und dunkelgrauer Mütze

Führte schwarzen Rucksack mit sich

Zeugen werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 13:30 Uhr, wurde an einem in der Herrleinstraße geparkten Ford der linke Außenspiegel beschädigt.



GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat am Sonntag, gegen 10:15 Uhr, eine Bierflasche auf ein vorbeifahrendes Auto auf der Aschaffenburger Straße geworfen. Der Mann trug eine weiße Strickmütze und eine dunkle Winterjacke.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am frühen Montag, gegen 02:00 Uhr, hat ein Unbekannter mit seinem Pkw einen Lichtmast in der Boxbrunner Straße beschädigt. Im Anschluss flüchtete er über einen angrenzenden Acker in Richtung Amorbach.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.