TIRSCHENREUTH, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Sonntag, den 14. Januar demonstrierten circa 4.800 Teilnehmer für den vollständigen Erhalt der Krankenhäuser Tirschenreuth und Kemnath. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

Rund 4.800 Teilnehmer versammelten sich heute Nachmittag in Tirschenreuth, um für den vollständigen Erhalt der Krankenhäuser Tirschenreuth und Kemnath zu demonstrieren. Die sich fortbewegende Versammlung startete um 14:00 Uhr am Krankenhaus in der St.-Peter-Straße und erreichte gegen 14:45 Uhr ihren Höhepunkt mit einer abschließenden Kundgebung am Parkplatz am Fischhofpark in der Mähringerstraße. Dort traten mehrere Personen, unter anderem Mandatsträger und Ärzte, an das Mikrofon und nutzen die Gelegenheit ihre Standpunkte in ihren Redebeiträgen darzulegen. Neben den örtlichen Bürgerinnen und Bürger erhielt die Protestaktion zudem Unterstützung von den Landwirten der Umgebung, die zudem circa 50 Traktoren am Kundgebungsplatz positionierten. Gegen 16:10 Uhr endete die Kundgebung.

Das Versammlungsgeschehen wurde von der Polizeiinspektion Tirschenreuth betreut, wobei benachbarte Dienststellen sowie Kräfte der Feuerwehr und des Landratsamtes Tirschenreuth bei der Einsatzbewältigung unterstützten. Der gesamte Einsatz verlief friedlich und störungsfrei. Es kam zu keinen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.