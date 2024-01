RUDERATSHOFEN. Am Sonntagmittag kam es auf dem Campingplatz am Elbsee zu einem Brand eines Wohnwagens mit Vorbau. Eine 80-jährige Camperin wollte in ihrem Vorbau eine Gasflasche anstellen. Hierbei kam es zu einer größeren Stichflamme, wodurch das Vorzelt in Brand geriet. Das Feuer breitete sich anschließend auf den Wohnwagen aus, sodass dieser sowie der Vorbau komplett ausbrannten. Die 80-jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 50.000 Euro. Es waren die umliegenden Feuerwehren mit 140 Mann im Einsatz. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

(PI Marktoberdorf)