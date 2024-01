EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Am Samstagnachmittag brach in einem Haus in Sträublingshof ein Schwelbrand aus. Verletzt wurde niemand. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Am Samstagnachmittag, gegen 13 Uhr, bemerkten Bewohner im Ebensfelder Gemeindeteil Sträublingshof eine Rauchentwicklung in ihrem Einfamilienhaus. Kräfte der umliegenden Feuerwehren und der Polizei waren schnell vor Ort. In der Zwischenzeit hatte sich das Feuer weiter ausgebreitet, sodass umfangreiche Löscharbeiten erforderlich waren. Insgesamt zirka 90 Feuerwehreinsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge über 100.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich kam es wegen einer Überhitzung des Kaminofens zum Brand.