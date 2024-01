RÖDENTAL, LKR. COBURG. Am Samstagmittag geriet ein Einfamilienhaus in Oeslau in Brand. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, gegen 12 Uhr, brach in der Oeslauer Straße im Rödentaler Stadtteil Oeslau ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Die alarmierten Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie Beamte der Polizei Neustadt b.Coburg eilten zum Brandort. Das THW unterstützte die insgesamt 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren, da eine Zwischendecke drohte einzustürzen.

Ein 64-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und begab sich in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge über 200.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Ortsdurchfahrt Oeslau.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer brach nach aktuellem Ermittlungstand aufgrund eines technischen Defekts an einer Akkuladestation aus.