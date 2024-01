73. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, eine Person leicht verletzt - Maxvorstadt

Am Freitag, 12.01.2024 gegen 21:14 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit einem Mercedes die Seidlstraße von der Karlstraße kommend in Richtung Stiglmaierplatz (nördliche Fahrtrichtung).

Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen ein Straßenbahnwartehäuschen. Der Pkw kam durch die Kollision zum Stehen. Ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München befand sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wartehäuschen. Als der Pkw die Rückwand des Wartehäuschens beschädigte, wurde der 38-Jährige durch die umstürzende Sitzbank leicht verletzt.

Mehrere Passanten konnten beobachten, wie etwa fünf bis sechs männliche Personen ausstiegen und in Richtung U-Bahnhof Stiglmaierplatz flüchteten.

Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine von der Polizei eingeleitete Sofortfahndung führte nicht zur Ergreifung des Fahrers oder der flüchtigen Personen. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft sicherte das Wartehäuschen entsprechend ab. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und unterstützte die Verkehrsmaßnahmen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallverursacher sowie zum Unfallhergang sind Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Verkehrspolizei München.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Fahrer oder den Insassen des Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/ 6216-3322, Verbindung zu setzen.

74. Versuchtes Raubdelikt auf Gewerbebetrieb - Neuried

Am Freitag, 12.01.2024 gegen 20:10 Uhr, klopften kurz nach Geschäftsschluss zwei Personen an einer rückwärtigen Eingangstüre eines Gewerbebetriebes am Hainbuchenring.

Der Geschäftsführer öffnete daraufhin die Türe und wurde unvermittelt von den beiden Personen angegriffen. Er stürzte zu Boden.

Einer der Täter sah sich in dem Gewerbebetrieb um, während der andere beim Geschäftsführer blieb. Als einer der Täter ein Büro betrat, wurden zwei dort anwesende Mitarbeiter auf ihn aufmerksam. Der Täter verließ daraufhin sofort zusammen mit dem anderen Täter fluchtartig die Geschäftsräume.

Bei der Flucht verlor einer der beiden Täter einen Schuh und es gelang einem Mitarbeiter, welcher den beiden Tätern nachrannte, die getragene Maske vom Kopf zu ziehen. Den Tätern gelang die weitere Flucht ohne verfolgt zu werden.

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde die Polizei über den Notruf 110 verständigt. Daraufhin wurden sofort Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen eingeleitet. Diese führten nicht zur Ergreifung der beiden Täter.

Der verständigte Rettungsdienst versorgte den verletzten Geschäftsführer vor Ort ambulant.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden bislang unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, beide waren komplett bekleidet und maskiert; einer mit einem Motorradhelm, einer mit einer Maske.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum am Hainbuchenring (Neuried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

75. Einbruchdiebstahl in Gewerbebetrieb - Giesing

Am Freitag, 12.01.2024, gegen 04.20 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Gewerbeunternehmen am Tegernseer Platz ein. Die beiden Täter gelangten über den Kundeneingang in die Geschäftsräume, nahmen dort Bargeld sowie mehrere elektronische Geräte an sich und flüchteten mit diesen ebenfalls über die Kundeneingangstüre aus den Räumlichkeiten.

Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte - Gewerblich genutzte Objekte/Institutionen).

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter 1:

Männlich, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Hose, schwarzes Oberteil. Ein mitgeführter Gegenstand war ein schwarzer Adidas-Rucksack.

Unbekannter Täter 2:

Männlich, schlank, trug dunkle Bekleidung sowie eine dunkle Mütze.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum am Tegernseer Platz (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

76. Verkehrsunfall; Pkw überrollt Kleinkind; eine Person schwer verletzt - Unterhaching

Am Samstag, 13.01.2024, gegen 08.10 Uhr, stellte ein 36-jähriger Niederländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland seinen Pkw VW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Biberger Straße ab. Im Fahrzeug befanden sich eine Frau und zwei Kinder.

Die Frau sowie die beiden Kinder stiegen aus, der Vater wollte das Fahrzeug umparken, um es an eine Ladesäule für Elektroautos anschließen zu können.

Dabei fuhr er vorwärts aus der Parklücke, das 1 ¾-jährige Kind lief gleichzeitig von der rechten Fahrzeugseite vor die Fahrzeugfront und geriet unter das anfahrende Fahrzeug.

Dabei wurde das Kind schwer verletzt. Es wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei München.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.