NÜRNBERG. (50) Drei Männer und eine Frau verließen am späten Samstagabend (13.01.2024) eine Bar am Unschlittplatz, ohne zuvor ihre Rechnung zu begleichen. Drei von ihnen gerieten auf ihrer anschließenden Flucht ausgerechnet vor einer Polizeidienststelle in einen handfesten Streit.



Die drei Männer (25, 25, 19) und die Frau (22) konsumierten am Abend alkoholische Getränke in einer Bar am Unschlittplatz. Gegen 00:00 Uhr verließen sie die Bar, ohne die Rechnung zu bezahlen. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte einen 19-jährigen Tatverdächtigen stellen. Die übrigen Drei liefen davon.

Kurz darauf gerieten drei Personen vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in einen handfesten Streit, auf den auch die Beamten der Dienststelle schnell aufmerksam wurden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den drei Personen um die mutmaßlichen Zechpreller vom Unschlittplatz handelte.

Gegen alle vier Personen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Betruges ein.

Erstellt durch: Marc Siegl