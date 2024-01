35-Jähriger sorgt für Großeinsatz von Polizei – Mann in Bezirkskrankenhaus

LAUDENBACH, LKR MILTENBERG. Ein 35-Jähriger randalierte am Samstagabend in seiner Wohnung und bedrohte von dort aus die eingesetzten Polizeibeamten der Miltenberger Polizei. Ein daraus resultierender Großeinsatz endete mit der Festnahme des Mannes durch ein Spezialeinsatzkommando.

Gegen etwa 20:50 Uhr ging die Mitteilung über einen randalierenden 35-Jährigen in seiner Wohnung in der Odenwaldstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Streife der Miltenberger Polizei sprach der Mann unmittelbar Drohungen gegen die Einsatzkräfte aus. In der Folge warf er mit mehreren Gegenständen aus dem Fenster nach den Beamten, woraufhin der Bereich um die Wohnung weiträumig abgesperrt wurde.

Der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, warf immer weiter mit Gegenständen nach den Beamten und weigerte sich aus der Wohnung zu kommen. Daher forderte die Polizeiinspektion Miltenberg weitere Unterstützungskräfte in Form eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Verhandlungsgruppe der Bayerischen Polizei an. Gegen 03:15 Uhr konnte der 35-Jährige durch die SEK-Beamten widerstandslos festgenommen werden. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Auch der 35-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Der 35-Jährige wurde im Anschluss in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Gefährlicher Körperverletzung sowie eines Tätlichen Angriffs zum Nachteil der eingesetzten Beamten ermittelt.

Die Miltenberger Polizei wurde während des Einsatzes tatkräftig durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst unterstützt.

Trickdiebe erbeuten Geldbörse - Wer hat etwas gesehen?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Trickdiebe haben am Freitagabend eine Frau in ihrem geparkten Pkw abgelenkt und dabei ihren Einkaufskorb samt Inhalt gestohlen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Die Dame befand sich am Freitag gegen 18:10 Uhr im Parkhaus der City-Galerie, als sie beim Ausparken von einer Unbekannten angesprochen worden ist. Angeblich hätte sie einen platten Hinterreifen an ihrem Auto. Die Unbekannte entfernte sich, als die Frau ausgestiegen ist. Eine Beschädigung oder ähnliches war nicht festzustellen.

Als sie wieder in ihr Auto eingestiegen ist, bemerkte sie, dass ihr Einkaufskorb samt Geldbörse vom Beifahrersitz fehlte. Eine Fahndung nach der Unbekannten verlief ergebnislos.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

20 Jahre alt

asiatisches Erscheinungsbild

circa 160 cm groß

schwarze glatte schulterlange Haare

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 10:15 Uhr und 12:40 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ein geparkter VW Sharan im Bereich des linken Hecks angefahren.

ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Freitag, gegen 06:50 Uhr, wurde in der Holsteiner Straße ein geparkter VW Golf im Bereich der Front beschädigt.

GROSSOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, wurde vor einem Wohnanwesen in der Steinmetzstraße ein geparkter Citroen im Bereich der vorderen Stoßstange angefahren.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Freitag, 11:30 Uhr, bis Samstag, 13:00 Uhr, wurde in der Hermann-Löns-Straße ein geparkter Ford im Bereich des linken hinteren Radkastens angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

WESTERNGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde von einem Grundstück im Hirtenweg Brennholz im Wert von rund 300 Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde vor einem Friseursalon „In der Seehecke“ ein roter Opel Corsa angefahren.

MILTENBERG. Zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag, 15:20 Uhr, wurde an einem geparkten Mercedes in der Mainstraße mutwillig die Motorhaube zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.