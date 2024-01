KEMPTEN. Am Samstag fand in Kempten eine angezeigte Versammlung zum Thema „Gemeinsam gegen den Ampelnotstand – Aufklären statt ärgern“ statt. Ab 10 Uhr versammelten sich landwirtschaftliche Großfahrzeuge an der Nordspange in Kempten, um sich für den anschließenden Demonstrationszug aufzustellen. Ab 13:00 Uhr fuhren die rund 320 Versammlungsteilnehmer mit ihren ca. 250 Fahrzeugen über den Schumacher-, Adenauer-, und Heussring, um abschließend über die Rottachstraße auf den Hildegardplatz einzufahren. Zu der dortigen Abschlusskundgebung kamen ca. 240 Personen hinzu, um an der gemeinsamen Abschlusskundgebung teilzunehmen.

Während der Kundgebung auf dem Hildegardplatz fanden sich um 15:30 Uhr elf Teilnehmer einer nicht angezeigten Versammlung zum Thema „Für Bauern aber gegen Rechts“ ein. Die Versammlung wurde vor Ort durch die Polizei beschränkt und entsprechend betreut.

Die Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei. Durch die sich fortbewegende Versammlung kam es zur Nachmittagszeit zeitweise zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Von Seiten der Versammlungsleitung wurde die Versammlung um 16:30 Uhr offiziell beendet. Anlässlich des Polizeieinsatzes erhielt die Kemptener Polizei Unterstützung von der Bereitschaftspolizei.

DIETMANNSRIED. Am Samstagabend fand in Dietmannsried nahe der Anschlussstelle der Bundesautobahn eine angezeigte Versammlung zum Thema „Mahnwache anlässlich Bauernproteste“ statt. In der Spitze kamen 79 Fahrzeuge und 150 Personen zu einer Grünfläche am Kreisverkehr. Auch einzelne Teilnehmer der zuvor beendeten Demonstration in Kempten schlossen sich der Mahnwache in Dietmannsried an. Vorsorglich wurde während der Mahnwache auf der A7 ein Verkehrstrichter zur Verlangsamung des Verkehrs eingerichtet.

DURACH. Am Samstagnachmittag fand am Kreisverkehr Miesenbach eine nicht angezeigte Versammlung im Rahmen der Aktionswoche „Bauernproteste“ statt. Auch hier fanden sich auf einer Grünfläche knapp 30 Großfahrzeuge und rund 80 Personen ein, um mit ihren am Fahrzeug befestigten Kundgebungsmitteln eine Mahnwache zu veranstalten. Die Versammlungsteilnehmer verhielten sich kooperativ.

Durch die Mahnwache kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

(PI Kempten)