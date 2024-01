Verkehrsunfall in Grenztunnel Füssen mit drei verletzten Personen

FÜSSEN. Am Samstag, dem 13.01.2024, befuhr gegen 12:55 Uhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters die BAB 7 in Fahrtrichtung Österreich. Der Unfallverursacher übersah die vor ihm, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens haltenden Fahrzeuge im Grenztunnel und fuhr auf einen Pkw auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Pkw geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Da der Kleintransporter mit Gefahrgut beladen war, wurde der Grenztunnel durch die eingesetzte Feuerwehr gesperrt. Nach einer Überprüfung konnte sichergestellt werden, dass keine Gefahrstoffe entwichen sind. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000, - Euro. Es waren insgesamt ca. 50 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen war der Grenztunnel bis ca. 14:30 Uhr voll gesperrt.

(VPI Kempten)