STADTSTEINACH. Am Freitagnachmittag sorgte ein Scheunenbrand für einen größeren Einsatz in Stadtsteinach. Verletzt wurde durch die Flammen niemand. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, brach in Stadtsteinach ein Feuer in einer Scheune aus. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen, sodass angrenzende Gebäude nicht betroffen waren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.