MITTELFRANKEN / NÜRNBERG. (46) Am Freitag (12.01.2024) fand anlässlich der Protestwoche der Landwirte eine Traktorsternfahrt sowie eine anschließende Kundgebung am Nürnberger Volksfestplatz statt. Abgesehen von zu erwartenden Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen nennenswerten Störungen (Stand 15:00 Uhr).



Die Landwirtinnen und Landwirte sammelten sich bereits in den frühen Morgenstunden ab etwa 05:30 Uhr an zahlreichen Orten in gesamt Mittelfranken sowie zum Teil auch in benachbarten Regierungsbezirken. Ab 06:30 Uhr machten sich über 2.200 Traktoren auf insgesamt sieben Routen (siehe Meldung 41 vom 10.01.2024) auf den Weg zum Nürnberger Volksfestplatz.

Auf der Strecke kam es auf Grund der hohen Anzahl der landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu zum Teil massiven Verkehrsbehinderungen. Insbesondere auf den Einfallstraßen (Bucher Straße / B2 / B14) sowie im Stadtgebiet Nürnberg auf dem Ring (Nordring über den Ben-Gurion-Ring sowie von der B14 aus Stein kommend auf die Ulmenstraße / Frankenstraße) stauten sich Traktoren auf mehreren Kilometern, was zu zähfließendem Verkehr führte.

Neben ersten Teilnehmern, die abseits der bekannten Routen individuell anreisten, trafen die ersten Traktoren der Sternfahrt ab 08:15 Uhr am Volksfestplatz ein (Route 5 Roth). Während der Anfahrt kam es neben den bereits genannten Verkehrsbehinderungen sowie insgesamt drei kleineren Verkehrsunfällen, zu keinen Störungen. In einem Fall erlitt ein Traktorfahrer auf dem Weg zum Sammlungsort in Kalchreuth leichte Verletzungen bei einem Auffahrunfall mit einem weiteren Traktor.

Die Kundgebung am Volksfestplatz begann um 11:20 Uhr vor in der Spitze rund 5.000 Teilnehmern sowie etwa 2.500 Traktoren. Kurz vor 14:00 Uhr wurde die Versammlung vor Ort durch den Versammlungsleiter beendet.

Derzeit (Stand 15:00 Uhr) läuft der sukzessive Abstrom der Traktoren vom Volksfestplatz. Der Heimweg findet nicht mehr im Rahmen einer Versammlung/Sternfahrt, sondern individuell statt. Zur Gewährleistung einer möglichst störungsfreien Abfahrt sowie zur größtmöglichen Reduzierung der Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr schreitet die Verkehrspolizei punktuell mit verkehrslenkenden Maßnahmen (Verkehrsregelung an größeren Kreuzungen etc.) ein.



Erstellt durch: Marc Siegl