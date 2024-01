0095 – Pannenhilfe geht schief

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (11.01.2024) kam es im Kobelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einem 60-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr wollte der 57-jährige Autofahrer ein Pannenfahrzeug, das auf dem Ausfädelungsstreifen der B17 liegen geblieben war, abschleppen. Hierzu fuhr er an dem Pannenfahrzeug vorbei, um sich vor das Pannenfahrzeug zu stellen. Hierzu fuhr er rückwärts an das Pannenfahrzeug heran und übersah dabei einen querenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Auto, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 57-Jährigen.

0096 – Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (11.01.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Ebnerstraße Ecke Höchstätterstraße.

Gegen 20.15 Uhr beobachtete eine Passantin einen bislang unbekannten Autofahrer dabei, wie er mit einem geparkten Toyota kollidierte. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0097 – Bedrohung

Kriegshaber – Am Donnerstag (11.01.2024), gegen 17.00 Uhr, bedrohte ein 23-jähriger Mann an einer Haltestelle in der Stenglinstraße mehrere Personen und bewarf diese mit einer Flasche. Von den Personen wurde niemand verletzt.

Im weiteren Verlauf stieg der Mann in eine Straßenbahn Richtung Innenstadt und belästigte hier mehrere Personen verbal. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann durch die verständigten Polizeibeamten in der Ulmer Straße kontrolliert werden. Da sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Einsatzkräfte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und bittet Zeugen oder Personen, die von dem Mann belästigt wurden, sich unter 0821/323-2610 zu melden.

0098 – Brand eines Wohnmobils

Innenstadt – Am Donnerstag (11.01.2024) brannte in der Wolframstraße ein Wohnmobil.

Gegen 15.30 Uhr erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über einen Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das in Vollbrand stehende Wohnmobil schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Derzeit wird von einem technischen Defekt an dem Wohnmobil ausgegangen.