NÜRNBERG. (45) Am Donnerstagnachmittag (11.01.2024) verursachte ein Pkw-Fahrer im Nürnberger Norden einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 13:15 Uhr befuhr der spätere Unfallverursacher in einem schwarzen Smart mit Erlangen-Höchstädter (ERH-) Zulassung den Heroldsberger Weg in nordwestlicher Richtung (B2). Anschließend bog er nach links in den Bierweg ab. Hierbei touchierte der Fahrer ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Die Stange des Schildes schleuderte unter einen weiteren Pkw, wodurch dieser beschädigt wurde.

Weder der Fahrer des Smart noch der Fahrer des anderen Pkw wurden hierdurch verletzt.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung stellten Beamte den Unfallfahrer wenig später im näheren Umkreis fest und kontrollierten den 92-Jährigen.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bitten um Zeugenhinweise. Insbesondere gesucht werden drei Insassen (männlich) eines weißen Kastenfahrzeugs mit offener Ladefläche. Die Männer hielten den Unfallfahrer kurz nach dem Unfall an und erkundigten sich, ob es ihm gut gehe.

Die drei Männer bzw. auch weitere eventuell vorhandene Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



