Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Einfamilienhaus war am Donnerstagvormittag das Ziel von Einbrechern. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft bei der Aufklärung auch auf Zeugen.

Der Einbruch in der Michelbacher Straße ereignete sich dem Sachstand nach am Donnerstagvormittag, zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster gewaltsam in das Haus und durchwühlten alle Räume. Sie flüchteten anschließend unerkannt mit Schmuck als Beute.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Unfall in der Obernauer Straße - insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Am Donnerstagnachmittag kam es bei einem Auffahrunfall zu drei beschädigten Fahrzeugen. In der Folge fuhr ein weiterer Pkw auf ein beteiligtes Fahrzeug auf. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 13:30 Uhr musste ein Pkw in der Obernauer Straße aufgrund eines geplanten Abbiegevorgangs verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinterfahrende Kleintransporter hielt ebenfalls an. Eine sich von hinten nähernde 62-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter auf den vor ihm stehenden Pkw geschoben.

Unmittelbar danach erkannte der 25-jährige Fahrer eines BMWs die Unfallsituation zu spät und kollidierte mit den bereits stehenden Fahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund. 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin des ersten Unfalls erlitt hierbei leichte Verletzungen. An der Unfallstelle war neben der Aschaffenburger Polizei auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Am Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr, wurden in der Pfarrkirche in der Hauptstraße zwei goldene Kerzenständer samt Kerze, eine weitere Kerze und ein Thermometer entwendet.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde auf dem Aldi-Parkplatz in der Südbahnhofstraße ein geparkter silberner Opel Corsa im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.