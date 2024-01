REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag, 11.01.2024, auf Freitag, 12.01.2024, wurde bei mehreren Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen meldeten sich mehrere Fahrzeugführer aus dem Regensburger Stadtwesten bei der Polizei. Ausschlagendgebend war der Umstand, dass sie ihre Fahrzeuge mit platten Reifen vorfanden. Zusätzlich wurde an den Fahrzeugen jeweils ein Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen, welcher auf ein politisches Motiv des Täters hindeutet. Die Anzahl der angegangenen Fahrzeuge liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen werden aufgrund des politisch motivierten Hintergrunds durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt. Sollten Zeugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Franz-von-Taxis-Ring, Münzerweg oder Württembergstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0941/506-2888.