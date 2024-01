67. Mehrere politisch motivierte Schmierschriften; ein Tatverdächtiger festgenommen – Stadtgebiet München

Am Dienstag, 09.01.2024, gegen 16:40 Uhr beschmierte ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Reklametafel im Zwischengeschoß des Hauptbahnhofes mit Schriftzügen, die im Kontext zu den aktuellen Ereignissen in der Region Israel - Palästina stehen. Streifenbeamte der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) nahmen den 17-Jährigen auf frischer Tat fest. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle aus entlassen.

Am Dienstag, 09.01.2024, meldete ein 37-jähriger Zeuge, dass er den 17-Jährigen am 09.01.2024, gegen 19:30 Uhr, in der U-Bahnlinie U5 dabei beobachtete, wie er auch dort die Innenwand eines U-Bahnwaggons mit ähnlichen Schmierschriften beschädigte. Darauf angesprochen beleidigte er nach Angaben des 37-Jährigen einen derzeit nicht bekannten männlichen Fahrgast mit ausländerfeindlichem Inhalt verbal, bevor er ihn dann körperlich anzugreifen versuchte.

Der angegangene Fahrgast verließ die U-Bahn daraufhin am Max-Weber-Platz. Der 37-Jährige meldete diesen Vorfall im Nachgang bei einer Polizeiinspektion.

Das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) führt die Ermittlungen in dieser Sache.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum des 09.01.2024, gegen 19:30 Uhr, in der U-Bahnlinie U5 in Richtung Laimer Platz / Haltestelle Max-Weber-Platz Wahrnehmungen gemacht, oder war evtl. selbst betroffen, die in Zusammenhang mit den geschilderten Vorgängen stehen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu dem geschädigten, unbekannten männlichen Fahrgast, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/ 2910-0 in Verbindung zu setzen.

68. Brandfall – Riem

Am Mittwoch, 10.01.2024 stellten Sicherheitsmitarbeiter auf dem Messegelände Riem gegen 18:00 Uhr eine Rauchentwicklung an einer ausgestellten Maschine fest. Sie verständigten die Feuerwehr, die den Brand bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizeikräfte bereits vollständig gelöscht hatten.

Personen wurden nicht verletzt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

69. Versuchter ED in Einfamilienhaus – Am Hart

Am Donnerstag, 11.01.2024 verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 14:30 Uhr über die Terassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im ersten Obergeschoss kam es zu einem Sichtkontakt mit einer Bewohnerin. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin ohne Beute auf dem Betretungsweg in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschreiben werden:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, kräftige Statur; bekleidet mit einer dunklen Winterjacke; er führte einen Rucksack mit sich

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sudetendeutsche Straße, Bischoffstraße, Feserstraße und den dort befindlichen Grünanlagen (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

70. Einbruch in Kiosk – Haidhausen

Zwischen Mittwoch, 10.01.2024, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 11.01.2024, 11:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Kiosks in der Rosenheimer Straße.

Sie erbeuteten Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Täter entkamen unerkannt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Straße, Metzstraße, Balanstraße und Pariser Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

71. Missbrauch von Notrufen – Laim

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 23:40 Uhr, wurden bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ausgelöst, nachdem ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München, in einem Geschäftsgebäude in der Landsberger Straße die Schutzverglasung der dortigen Feuermelder eingeschlagen hatte. Die Feuerwehr fuhr zur Einsatzörtlichkeit und ein Feuer konnte nicht festgestellt werden.

Ebenfalls alarmierte Polizeikräfte konnten den 38-Jährigen vor Ort antreffen. Er hatte sich an beiden Händen leichte Schnittverletzungen zugezogen, die vor Ort erstversorgt wurden.

Die Feuermelder sind nicht mehr funktionstüchtig.

Gegen den 38-Jährigen wurde Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vom Tatort aus entlassen.

Das Kommissariat 25 übernimmt die abschließende Sachbearbeitung.

72. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Haidhausen

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 17:20 Uhr, drohte ein 29-Jähriger mit österreichischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, am U-Bahnhof Kolumbusplatz in den Gleisbereich zu fallen. Passanten verständigten über den Notruf 110 die Polizei.

Bei Ankunft der Beamten schlief der 29-Jährige auf einer Bank. Er wies oberflächliche Verletzungen auf, die durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt wurden. Der Mann war merklich alkoholisiert. Im Rahmen der Identifizierung des 29-Jährigen wurde festgestellt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Als ihm dieser durch die Beamten eröffnet wurde, versuchte er zu fliehen. Die Beamten versuchten ihn zu fesseln. Daraufhin trat er in Richtung der Polizeibeamten. Er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und dort schlug er einem 24-jährigen Beamten ins Gesicht. Der Beamte wurde dadurch verletzt und war nicht mehr dienstfähig.

Der 29-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 24 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.