WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. Bereits am Freitagnachmittag wurden zwei Holzdiebe durch den Besitzer auf frischer Tat ertappt. Die zwei Tatverdächtige fuhren in der Folge mit ihrem Pkw auf den Mann zu und setzten ihre Flucht für einige Meter mit ihm auf der Motorhaube fort. Die Staatsanwaltschaft beantragte mittlerweile einen Haftbefehl gegen den Fahrer, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Gegen 13:15 Uhr traf der 44-Jährige an seinem Holzlager neben der Kreisstraße von Wiesentheid nach Reupelsdorf ein, da er zwei Personen über seine Wildkamera sehen konnte, die Holz entwendeten. Nach Erblicken des Inhabers flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Sie fuhren hierbei mit ihrem Pkw in Schrittgeschwindigkeit auf den 44-Jährigen zu, der sich ihnen in den Weg stellte. In der Folge hielt sich dieser auf der Motorhaube fest und wurde nach ca. 60 Metern durch Lenkbewegungen des Fahrers abgeworfen. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten beide Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Nach den erfolgten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden beide zunächst wieder entlassen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde das Verhalten des 29-jährigen Tatverdächtigen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Am Dienstag erließ der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 29-Jährigen Fahrer aufgrund versuchten Mordes und räuberischen Diebstahls. Dieser wurde daraufhin am Mittwoch festgenommen und befindet sich nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Sein 34-Jähriger Beifahrer muss sich ebenfalls in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten.