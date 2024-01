MEMMINGEN. Am Nachmittag des 11.01.2024 ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Lkw. Dabei wurde ein Mann schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Es kam in der Allgäuer Straße zwischen einem Taxi und einem Gefahrgut-Sattelzug welcher mit 30000 Litern Heizöl beladen war, zum Zusammenstoß. Der 46-jährige Taxifahrer fuhr aus einem Grundstück an und wollte nach links in Richtung Autobahn abbiegen, nachdem er einen Fahrgast aufgenommen hatte. Aufgrund stockenden Verkehrs konnte der Taxifahrer den rechten der beiden Fahrstreifen überqueren. Zeitgleich kam der 62-jährige Lkw-Fahrer auf dem linken der beiden Fahrstreifen angefahren und prallte mit der Front in die linke vordere Seite des Taxis. Trotz blitzschnellen Ausweichmanövers und einer Gefahrbremsung konnte der Lkw-Fahrer einen Unfall nicht mehr vermeiden.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Taxi um 90 Grad nach rechts und kam auf dem linken der beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der Taxifahrer musste durch die herbeigerufene Feuerwehr Memmingen, welche mit rund 30 Mann anwesend war, aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt, sein Fahrgast und der Lkw-Fahrer wurden beide leicht verletzt durch den Rettungsdienst in angrenzende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht. Es entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Gefahrstoffe liefen nicht aus. Während der Unfallaufnahme musste die Allgäuer Straße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. (APS Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).