OBERFRANKEN / MITTELFRANKEN. Am kommenden Freitag (12. Januar 2024) findet im Rahmen der Protestwoche der Landwirte eine Sternfahrt zum Nürnberger Volksfestplatz statt. Die Polizei gibt Hinweise für anreisende Teilnehmer.

Die geplante Sternfahrt zum Nürnberger Volksfestplatz am kommenden Freitag beginnt ab etwa 6.30 Uhr und verläuft auf insgesamt sieben Routen durch ganz Mittelfranken. Am Veranstaltungsort werden mehrere Tausend Traktoren auch aus dem nördlichen Bereich erwartet. Für die Anreise in Richtung Nürnberg weisen die Polizeipräsidien Oberfranken und Mittelfranken auf Folgendes hin:

Es besteht die Möglichkeit für Versammlungsteilnehmer, sich an verschiedenen bekannten Ausgangspunkten der Sternfahrt anzuschließen. Verkehrsgünstig aus dem Norden zu erreichen wären beispielsweise folgende Sammelpunkte:

Buch (Festplatz Bucher Hauptstraße),

Kalchreuth (Ortsverbindungsstraße von Kalchreuth nach Großgeschaidt) oder

Röthenbach an der Pegnitz (Parkplatz Birkensee an der Kreisstraße LAU15)

Bei individueller Anreise sind die Verkehrsregeln in vollem Umfang einzuhalten. Des Weiteren ergeht nochmals der Hinweis auf das Verbot, die Autobahn zu benutzen.

Die Polizei appelliert an alle Versammlungsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht und gegenseitigen Rücksicht. Beachten Sie die Weisungen der Polizei und tragen Sie zu einem möglichst störungsfreien Verlauf der Veranstaltungen bei.

Alle Routen der Sternfahrt und weitere Hinweise finden Sie in der Pressemeldung der mittelfränkischen Polizei unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/061014/index.html