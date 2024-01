TETTENWEIS, LKR. PASSAU. Bei einem Zimmerbrand in der Hauptstraße von Tettenweis kam heute (11.01.2024) ein Mann ums Leben.

Nach vorläufigen ersten Erkenntnissen brach das Feuer gegen 12.00 Uhr vermutlich im Obergeschoss aus und griff in der Folge auf die Dachgeschosswohnung über. Ein Mann, der sich im Obergeschoss befand, verstarb. Ob es sich dabei um den Wohnungsinhaber handelt, steht bislang noch nicht fest. Zwei Personen, die sich in den Haus befanden, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Zur Brandursache und zur genauen Anzahl der Verletzten können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden.

Veröffentlicht: 11.01.2024, 13.45 Uhr