PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Nach mehreren beleidigenden Äußerungen eines 30-jährigen Mannes gegenüber Schülern und einer Lehrkraft ermittelt nun die Kripo Passau.

Bisherigen Erkenntnissen nach soll am Donnerstagvormittag (11.01.2024) ein 30-jähriger Mann zwei Schüler einer 8. Klasse während der Pause mit rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Parolen beleidigt und sich zudem antisemitisch geäußert haben. Einen Lehrer, der den Schülern zu Hilfe kam, beleidigte der Mann ebenfalls. Der erheblich alkoholisierte 30-Jährige wurde wenig später von einer Streife im Stadtgebiet in Gewahrsam genommen und an eine Angehörige übergeben. Das Kommissariat Staatsschutz der Kripo Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 11.01.2024, 13.15 Uhr